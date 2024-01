Theo senza limiti: il centrale che non ti aspetti che risolve i rebus di Pioli (PODCAST)

"Sta facendo grandi prestazioni. Oggi è stato impeccabile dal punto di vista difensivo ed è stato bravissimo in fase di impostazione con il mancino, che è una cosa che dietro ci è sempre mancata. Vero che perdiamo un po' la sua spinta in avanti, ma abbiamo Leao e non è male lasciargli spazio per l'uno contro uno". Queste le parole di Stefano Pioli su Theo Hernandez dopo la partita di ieri a Empoli. L'apprezzamento del tecnico per il lavoro svolto da centrale difensivo da parte del francese è evidente, e le prestazioni di Theo hanno convinto tutto l'ambiente Milan e pure i tifosi, inizialmente magari scettici davanti allo spostamento di una delle pedine chiave della squadra.

Theo sta dimostrando di essere un giocatore senza limiti, che va oltre il ruolo e riesce sempre a garantire un rendimento alto a prescindere dalla porzione di campo occupata. Inoltre, le sue caratteristiche abbinate al ruolo di centrale di difesa stanno aiutando e non poco il Milan a risolvere problemi che la squadra di Pioli si portava dietro da tanto tempo, come la mancanza qualità nella prima impostazione anche con il piede mancino: i rossoneri non avevano giocatori adatti al compito, ma con Theo questo problema è svanito. Nel nostro podcast analizziamo la situazione e cerchiamo di intuirne gli sviluppi. Buon ascolto!