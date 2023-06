Tonali via, Bennacer ko, altri due in partenza: centrocampo cortissimo per il Milan. I primi nomi per rimpolparlo

MilanNews.it

La cessione di Sandro Tonali al Newcastle è ad un passo dall'essere ufficializzata. Il classe 2000 sosterrà in giornata le visite mediche in Romania (dove è in ritiro per l'Europeo U21 con la Nazionale Italiana), per poi firmare il suo nuovo contratto con il club inglese sulla base di 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus; al Milan, inoltre, andranno circa 80 milioni di euro tra parte fissa e circa 5 di bonus.

Centrocampo cortissimo

Con l'addio dell'ormai ex numero 8 rossonero e i saluti di Bakayoko e di Vranckx per la scadenza e il non rinnovo dei prestiti, il centrocampo di Stefano Pioli conta attualmente di pochissimi uomini: Rade Krunic (infortunato), Tommaso Pobega e Yacine Adli, oltre al lungodegente Bennacer che rienterà solo a 2024 ampiamente iniziato. La coperta è, dunque, cortissima e c'è assoluto bisogno di completare subito un paio di acquisti, in modo da permettere a Pioli di lavorare, sin dai primi giorni di ritiro, con i centrocampisti nuovi e, probabilmente, titolari, ai quali sarà affidato il timone della squadra sul campo.



I primi nomi

Da tempo è stato chiuso l'accordo con Daichi Kamada, che sosterrà le visite mediche non appena i suo agenti risolveranno alcune questioni burocratiche. Oltre al giapponese - che è un centrocampista offensivo - Furlani e Moncaca dovranno sostituire Tonali con almeno due centrocampisti di livello, magari una mezzala e un mediano: uno potrebbe essere Frattesi (utile anche per la questione liste), per il quale c'è da battere la concorrenza di Inter e Juventus con il Sassuolo che chiede 40 milioni di euro, l'altro Reijnders, mediano classe 1998 per il quale l'AZ Alkmaar chiede più di 15 milioni di euro. Più sullo sfondo la pista Milinkovic-Savic, potrebbe riaprirsi quella per Loftus-Cheek del Chelsea, idee interessanti quelle che portano a Florentino Luis del Benfica e a Ibrahima Sangarè del PSV.