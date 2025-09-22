Tre vittorie a porta inviolata, solo sei i tiri subiti: merito del lavoro tattico e mentale di Allegri

vedi letture

Il Milan ha incassato troppi gol nella scorsa stagione e così fin dal primo giorno di allenamento Massimiliano Allegri ha lavorato tanto sulla fase difensiva. L'inizio di campionato non è stato semplice visti le due reti subite contro la Cremonese, ma poi il Diavolo ha cambiato marcia e ha vinto tre gare di fila, mantenendo sempre la porta inviolata (l'ultima volta che il Milan non aveva subito gol per tre gare consecutive in campionato era il febbraio 2023 con Pioli in panchina).

NUMERI IMPRESSIONANTI - Lo riferisce stamattina Tuttosport che aggiunge un altro dato clamoroso sulla fase difensiva dei rossoneri: nelle ultime tre partite, il Diavolo ha infatti concesso solo sei tiri verso la propria porta. Numeri davvero impressionanti se si pensa a com'era la situazione un anno fa e i meriti sono senza dubbio tutti di Max Allegri e del suo lavoro a Milanello. Gli attori in campo sono gli stessi della scorsa stagione, ma il rendimento di Tomori, Gabbia e Pavlovic si è alzato notevolmente, così come la concentrazione perchè troppo spesso il Milan incassa gol per disattenzioni individuali.

IL LAVORO DI ALLEGRI - Il lavoro tattico e mentale di Allegri è sotto gli occhi di tutti e non ha riguardato ovviamente solo la difesa, ma anche gli altri reparti, in particolare il centrocampo dove è arrivato un giocatore come Adrien Rabiot che ha portato non solo la sua leadership ed esperienza, ma con la sua fisicità ha aumentato il peso del centrocampo, dando maggiore filtro, forza nei contrasti e copertura. E così il Milan è diventato un muro davvero difficile da superare.

