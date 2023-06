Tuttosport - Come cambia il Milan: il punto reparto per reparto

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'estate che il Milan si appresta ad affrontare, si preannuncia essere una delle più movimentate degli ultimi anni. I nuovi volti del mercato rossonero, Furlani e Moncada, sono chiamati a innalzare la qualità della rosa, affiancando ai punti fermi della squadra nuovi innesti che possano renderla ancora più competitiva. Oggi Tuttosport fa un'analisi reparto per reparto.

Retroguardia invariata

Tra la porta e la difesa forse si vedrà il minor numero di cambiamenti ma comunque qualche avvicendamento ci sarà. Inutile dire che Mike Maignan sarà il cutode della rete rossonera e dalla prossima stagione sarà supportato da un nuovo secondo portiere, molto esperto in Italia, come Marco Sportiello che arriva a parametro zero dall'Atalanta. Tatarusanu saluta la compagnia dopo tre stagioni mentre c'è ancora da capire se Mirante rimarrà o meno per un altro anno: in caso negativo, è pronto Andreas Jungdal reduce da una breve e non fortunatissima esperienza in Austria. Per quanto riguarda la difesa non dovrebbero esserci grossi stravolgimenti: l'unico che potrebbe partire è Fodè Ballo-Tourè che, nel ruolo di vice-Theo, non ha mai convinto: può finire sul mercato.

Zona bollente

Dove invece il Milan dovrà necessariamente intervenire è dal centrocampo in avanti: vuoi per necessità (infortunio di Bennacer), vuoi per mancanza di alternative valide (centravanti). In mezzo al campo sarà fondamentale trovare un centrocampista che possa aiutare nel periodo di assenza di Bennacer: a oggi gli indiziati numero uno sono Guido Rodriguez del Betis, campione del mondo con l'Argentina ma dotato di passaporto italiano, e Carney Chukwuemeka del Chelsea. La trequarti è quasi interamente da rifare dopo la partenza di Diaz e la posizione non più salda di De Ketelaere: il Milan conta di chiudere al più presto per Daichi Kamada in questo senso e ha adocchiato Samardzic e Guler. A destra, invece, dove uno tra Messias e Saelemaekers potrebbe salutare si fanno tanti nomi: da Chukwueze del Villarreal a Pulisic del Chelsea, passando Romero e Nelson. In attacco l'obiettivo numero uno è Marcus Thuram dal quale si attende una risposta: Origi e Rebic dovrebbero salutare, mentre viene monitorato anche il profilo di Reiss Nelson.