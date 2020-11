Tuttosport - Ibra-Rebic, la sosta per tornare al top: l’obiettivo è recuperare al 100% i due attaccanti

Una sosta per rigenerarsi, rifiatare un po’, ricaricare le pile. Nelle ultime partite il Milan ha accusato un pizzico di stanchezza - forse più mentale che fisica - figlia dei tanti impegni ravvicinati, tra campionato ed Europa League, e dell’inevitabile pressione accumulata. La pausa, dunque, arriva nel momento giusto.

STANCHEZZA - Come riporta Tuttosport, la sosta servirà a riportare al 100 percento i due uomini più importanti dell’attacco rossonero, ovvero Ibrahimovic e Rebic. "Ho bisogno di riposare", ha ammesso lo svedese al termine della sfida con il Verona. Zlatan cercherà di riprendersi dallo sforzo psicologico di dover essere sempre il trascinatore - non solo tecnico - della squadra. Ibra, infatti, è un punto di riferimento per i compagni più giovani, che si aggrappano a lui nei momenti di maggiore difficoltà. Ha le spalle larghe, larghissime, ma non è sempre così facile. Anche una divinità come lui ha bisogno di staccare la spina ogni tanto.

NON AL TOP - Rebic, invece, ha solo bisogno di ritrovare una buona condizione dopo il lungo stop per infortunio. Ha giocato tre spezzoni di gara contro Udinese, Lille e Verona, mostrando segnali incoraggianti, ma ovviamente non può essere al massimo. Il Milan ha trovato alternative pronte in questo mese e mezzo (Leao e Brahim Diaz hanno fatto bene), ma il croato resta il giocatore che più di tutti ha saputo duettare con Ibrahimovic, adattandosi alla perfezione nel ruolo di esterno sinistro offensivo.