Tuttosport - Il primo derby è sul mercato: Milan e Inter su David per il 2024

La sessione di calciomercato che si è conclusa meno di una settimana fa è stata caratterizzata, lato Milan, dalla ricerca per un attaccante che potesse essere vice-Giroud e, in prospettiva, ereditarne il posto. Le cose sono andate per le lunghe e alla fine i rossoneri hanno dovuto ripiegare su Luka Jovic che arriverà a Milanello più con l'idea di rilanciarsi. In attesa del derby in campo fra poco più di una settimana, Milan e Inter iniziano a sfidarsi già sul mercato per l'anno prossimo, con un nome fisso in testa: Jonathan David.

Derby

Come scrive oggi Tuttosport anche in cugini nerazzurri nel prossimo futuro andranno a caccia dell'attaccante che assicura tanti gol. Se il Milan è andato su Jovic, l'Inter ha preferito Arnautovic: ma si tratta di due alternative più di fortuna, quasi due scommesse. E' verosimile che nel 2024 le due milanesi torneranno sul mercato con una priorità: trovare e investire su un attaccante. Per quanto riguarda i rossoneri, potrebbe non essere influente il futuro di Giroud: anche se il francese dovesse continuare con il rendimento di queste prime partite, la carta di identità presenterà comunque il conto e sarà necessario guardare in prospettiva. Questo non vuol dire che il bomber francese saluterà sicuramente a fine stagione. Intanto si preannuncia un altro derby, questa volta extra-campo, come ce ne sono stati tanti sul mercato nel passato, anche in quest'ultima sessione.

David

Il nome prediletto per entrambe le squadre sembra essere quello di Jonathan David. Già nel corso dell'ultima sessione estiva sono stati fatti dei sondaggi ma la valutazione di 60-70 milioni di euro da parte del Lille, con altre lacune da colmare, ha fatto desistere la dirigenza rossonera. L'anno prossimo, però, l'attaccante canadese entrerà nell'ultimo anno del suo contratto con il club francese e, per questo motivo il Lille potrebbe essere costretto a fare uno sconto per non rischiare di perderlo a zero più avanti. Intanto David cercherà di mantenere alto l'interesse nei suoi confronti provando a migliorare ancora il suo score: con il Lille nelle ultime tre stagioni è stato un crescendo, 13, 15 e 24 gol. In favore dei rossoneri c'è anche un ottimo rapporto con il club di Ligue 1: in passato sono arrivati Maignan e Leao, per il portoghese è stata risolta anche la grana giudiziaria che coinvolgeva anche lo Sporting. Dunque, è ancora presto ma Furlani e Moncada hanno già messo il primo nome in cima al taccuino.