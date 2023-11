Tuttosport - Loftus-Cheek, obiettivo Borussia Dortmund. Ma potrebbe già giocare uno spezzone contro la Fiorentina...

Contro il Paris-Saint Germain, Ruben Loftus-Cheek era stato certamente uno dei migliori in campo, confermando ancora una volta quanto sia importante per il gioco del Milan. A causa dei 90 intensissimi minuti giocati contro i francese, il centrocampista inglese ha avuto un nuovo acciacco fisico che non gli ha permesso di scendere in campo nella successiva sfida contro il Lecce. Ora l'ex Chelsea sta meglio e l'obiettivo del Diavolo è quello di riaverlo a top della forma contro il Borussia Dortmund.

OGGI LA DECISIONE - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che ieri Loftus-Cheek si è allenato ancora a parte su uno di campi di Milanello, ma il suo rientro in gruppo è atteso a breve. E non è escluso che possa avvenire già oggi: se così fosse, l'inglese sarebbe a disposizione di Stefano Pioli già per il match di campionato di sabato contro la Fiorentina. Non partirebbe titolare, ma giocherebbe uno spezzone di partita così da mettere minuti nelle gambe in vista della gara contro il Borussia Dortmund.

OBIETTIVO CHAMPIONS - Quella contro i tedeschi, in programma martedì prossimo a San Siro, è una partita fondamentale per la qualificazione agli ottavi di Champions League e quindi Pioli vuole avere a disposizione tutti i suoi uomini migliori, compreso Loftus-Cheek. La sua assenza nelle scorse settimane si è sentita parecchio, così come contro il PSG si è visto quanto sia importante la sua fisicità in mezzo al campo.