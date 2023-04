Tuttosport - Maignan fuoriclasse mondiale. Obbligatorio muoversi in anticipo per blindarlo

Martedì prossimo al Maradona il Napoli accoglierà in una bolgia il Milan per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. I rossoneri dovranno rendersi protagonisti di una prova perfetta e per farlo servirà ancora una volta il contributo da top assoluto di Mike Maignan . Il portiere francese già nel primo round ha contribuito alla vittoria con parate decisive, su tutte quella su Di Lorenzo. Magic Mike non è più una sorpresa e il Milan deve iniziare a pensare di blindarlo.

Come sottolinea oggi Tuttosport, con l'operazione-Maignan il Milan ha trovato un vero e proprio tesoro sia dal punto di vista sportivo, che sotto il profilo della leadership, per non parlare del lato economico. Mike è stato uno dei protagonista assoluti nella cavalcata scudetto della passata stagione e, da qunado è tornato, ci sta mettendo tutto il suo anche in Champions League: non solo i grandi interventi con il Napoli, ma anche il miracolo su Kane a Londra sempre nei minuti finali che ha consentito ai rossoneri di accedere ai quarti. E il suo ritorno tra i pali non ha fatto che aumentare i rimpianti per mezza stagione saltata in cui la difesa del Milan, anche a causa della sua assenza, è stata per larghi tratti irriconoscibile e priva di nerbo. La sua leadership è senza eguali e il suo valore da top 5 mondiale nel suo ruolo.

Blindare

Ora, il contratto di Mike Maignan scade nel 2026: un occhio esterno potrebbe pensare che non ci siano problemi, ma l'occhio del tifoso del Milan sa bene che quando si parla di rinnovi e prolungamenti è meglio muoversi con largo anticipo. Chiaramente a oggi il suo valore è schizzato alle stelle e il club rossonero, verosimilmente, non sarebbe disposto neanche a sedersi al tavolo se delle squadre venissero a bussare in via Aldo Rossi per prendersi Mike. L'obiettivo, dunque, per dare seguito a queste volontà, è blindare Maignan che oggi percepisce un contratto di circa 2.8 milioni di euro. Dopo che si sarà concluso l'affare Leao (qualsiasi sia l'esito) è fondamentale che Maldini e Massara già dall'estate avviino le trattative di rinnovo con l'entourage del portierone.