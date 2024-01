Tuttosport - Mercato Milan: altro rinforzo in difesa, l'attacco resterà così. Il caso Krunic a centrocampo

Le parole rilasciate ieri a Sky durante il pre-partita di Empoli-Milan da Geoffrey Moncada, dt rossonero, hanno fatto un po' di chiarezza sulle strategie di mercato del club di via Aldo Rossi. In particolare, è arrivata la conferma che non ci saranno nuovi innesti in attacco, nonostante le tante voci delle scorse settimane: "Abbiamo Giroud e Jovic, sono i nostri due numeri nove. Stanno facendo bene, stanno segnando. Non possiamo cercare sempre giocatori sul mercato, abbiamo loro e dobbiamo sfruttarli". Nelle prossime ore, il Milan potrebbe invece chiudere un rinforzo offensivo per la Primavera di Abate: è infatti in arrivo Mitija Popovic, centravanti serbo che oggi compie 18 anni (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione di ieri).

BRASSIER NELLA LISTA - Se l'attacco della prima squadra rimarrà questo, dopo Gabbia e Terracciano, potrebbe invece esserci qualche altro movimento in entrata in difesa. Come riferisce stamattina Tuttosport, uno dei nomi nella lista del Diavolo è sicuramente quello di Lilian Brassier del Brest, anche se per ora i rossoneri non hanno un accordo nè con il giocatore classe 1999, nè con il club francese. Questa la conferma di ieri di Moncada: "Lo seguiamo anche lui da tanto tempo, lo conosco da 5 anni. È un giocatore interessante. È sulla nostra lista, ma non abbiamo nessun accordo né con lui, né con il Brest".

IL CASO KRUNIC - A centrocampo, a tenere banco è invece sempre il caso di Rade Krunic, il quale spinge per andare al Fenerbahçe, ma per ora non c'è accordo tra le due società: i turchi hanno fatto un’offerta da 4 milioni che il Milan ha respinto al mittente, facendo capire che servono più soldi. Senza la proposta giusta, il bosniaco non si muoverà: "Non abbiamo l’offerta giusta, senza l’offerta giusta non parte" il commento piuttosto chiaro di Moncada alla vicenda. Nelle ultime ore, anche gli arabi dell’Al-Shabab avrebbero manifestato il loro interesse per l'ex Empoli, ma anche in questo caso non ci sono offerte concrete sul tavolo.