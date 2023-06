Tuttosport - Milan, ecco l'offerta per convincere Thuram: contratto da 4-4,5 milioni netti più bonus e una maglia da titolare

MilanNews.it

In questo momento, il primo obiettivo del Milan per l'attacco è Marcus Thuram, centravanti classe 1997 in uscita a parametro zero dal Borussia Monchengladbach. La proposta fatta del Diavolo al francese è di quelle importanti: contratto da 4-4,5 milioni di euro netti all’anno più bonus e soprattutto una maglia da titolare, cosa che il PSG, altro club in forte pressing su di lui, non può certamente offrirgli.

PRIMO ATTACCANTE - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che Thuram verrebbe preso per fare il primo attaccante, con Olivier Giroud, suo connazionale e compagno di nazionale, che gli farebbe da secondo. Il figlio di Lilian, ex difensore di Parma e Juventus, viene visto in via Aldo Rossi come l'attaccante ideale per il modo di attaccare del Milan 2023-2024 di Stefano Pioli, che agirà con un mix tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3. Nei prossimi giorni, Marcus prenderà una decisione definitiva sul suo futuro: dirà sì al Diavolo o al PSG?

LA CONCORRENZA DEL PSG - A Casa Milan c'è fiducia, anche se sono tutti consapevoli che l'offerta dei parigini, dal punto di vista economico, è più alta e quindi più attraente per il giocatore. I francesi stanno però valutando anche altri parametri zero per l'attacco, come per esempio Wilfred Zaha del Crystal Palace, e questo potrebbe quindi spianare la strada al Milan per Thuram, la cui riposta è attesa entro questa settimana. Basterà un contratto da 4-4,5 milioni e un posto da titolare a convincere il francese a dire di sì ai rossoneri?