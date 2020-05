Tuttosport - Milan, idea Rajkovic se parte Donnarumma: il serbo è in cima alla lista di Rangnick

Presto (già nei prossimi mesi) il Milan dovrà affrontare la questione relativa al rinnovo di Donnarumma. Il giovane portiere ha il contratto in scadenza nel 2021, ma se non dovesse arrivare il prolungamento i vertici di via Aldo Rossi sarebbero costretti a cederlo già questa estate per scongiurare il rischio di perderlo a costo zero tra un anno.

NUOVA PISTA - Il Milan vorrebbe rinnovare l’accordo con Gigio abbassando l’attuale ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. Ma Raiola, ovviamente, non è disposto a fare sconti. In questo quadro di incertezza, è ovvio che il club debba guardarsi attorno. Negli ultimi mesi si sono fatti i nomi di tanti portieri: Sirigu, Meret, Musso, Onana, Maximiliano e Neto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome che spicca sul taccuino di Rangnick è quello di Predrag Rajkovic, 25enne estremo difensore di proprietà dello Stade Reims.

NUMERI E COSTO - In questa stagione ha disputato 27 partite in Ligue 1, subendo solo 18 gol e mantenendo la propria porta inviolata in ben 12 occasioni (ha parato anche 3 rigori su 4 subiti dal Reims in campionato). Stando all’indiscrezione, Rangnick avrebbe messo Rajkovic in cima alla lista dei potenziali sostituti di Donnarumma. La sua valutazione è di circa 15 milioni. Sulle tracce del nazionale serbo c’è anche l’Ajax.