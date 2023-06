Tuttosport - Milan, il sogno per il centrocampo è Milinkovic-Savic. Derby con l'Inter: servono 30-35 milioni

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In questa stagione, si sono giocati ben cinque derby di Milano tra campionato, Champions League e Supercoppa italiana. Presto però se ne potrebbe giocare un altro, stavolta non in campo, ma sul mercato: Milan e Inter, infatti, hanno messo entrambe nel mirino Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista che ha un contratto con la Lazio fino al 30 giugno 2024 e che con ogni probabilità saluterà la Capitale questa estate.

NIENTE SCONTI - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il serbo è nella lista dei desideri sia dei rossoneri che dei nerazzurri, ma per entrambi non sarà facile arrivare ad un accordo con la Lazio: il presidente Lotito non farà infatti sconti nonostante Milinkovic-Savic abbia un solo anno di contratto e partirà da una valutazione di 30-35 milioni di euro. Essendo in scadenza nel 2024, il serbo deve inoltre essere preso per forza a titolo definitivo, dunque niente prestito con diritto o obbligo di riscatto.

PIOLI E INZAGHI SPINGONO - I margini di manovra sono dunque piuttosto ristretti, ma Milan e Inter vogliono capire la fattibilità di questa operazione, per cui stanno spingendo sia Stefano Pioli che Simone Inzaghi, i quali hanno entrambi già lavorato con il serbo durante la loro carriera. Già in passato i rossoneri avevano provato a prenderlo, ma nell'estate 2018 ci fu il no di Lotito. Oggi la situazione è diversa, ma bisogna capire se RedBird darà l'ok ad un investimento per un giocatore che non rientra più di tanto nell'identikit dei profili che piacciono al fondo americano.