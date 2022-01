Tuttosport - Milan, in estate un rinforzo per reparto: Botman, Sanches e Belotti

Dopo Lazetic, il mercato di gennaio del Milan dovrebbe concludersi con un altro giovanissimo, stavolta in difesa (Thiaw dello Schalke 04 il nome più caldo al momento). Per i grandi investimenti, come riporta stamattina Tuttosport, bisognerà quindi aspettare l'estate, quando servirà almeno un rinforzo per reparto.

DIFESA - Per quanto riguarda la difesa, il primo nome della lista è sempre Sven Botman, centrale del Lille che i rossoneri hanno provato, senza successo, a portare a Milanello già in questa finestra di mercato invernale. L'olandese ha già dato il suo via libera al trasferimento al Milan e il club di via Aldo Rossi vorrebbe bloccarlo già nelle prossime settimane per evitare sanguinose aste estive.

CENTROCAMPO - A centrocampo ci sarà il ritorno di Pobega, ma il Milan dovrà comunque prendere qualcuno perchè Franck Kessie, salvo clamorose sorprese, non rinnoverà il suo contratto e quindi in estate andrà via a zero. Il preferito per prendere il posto dell'ivoriano è Renato Sanches, che milita, anche lui come Botman, nel Lille. Ad agevolare questo affare, oltre agli ottimi rapporti tra i due club, potrebbe essere anche l'agente del portoghese Jorge Mendes, che è lo stesso procuratore di Leao.

ATTACCO - Tra Botman e Sanches, il Milan potrebbe investire già 50-60 milioni di euro e quindi difficilmente potrà fare un colpo costoso anche in attacco. Per questo motivo, un'occasione low-cost interessante per il Diavolo potrebbe essere Andrea Belotti, che è in scadenza di contratto con il Torino e in estate andrà via a zero. Il Gallo, che non ha mai nascosto il suo tifo per il Milan, vuole provare finalmente a 28 anni un'esperienza in un grande club, vedremo se i rossoneri lo accontenteranno.