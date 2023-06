Tuttosport - Milan in pressing per Pulisic, ma serve uno sconto dal Chelsea

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

I colloqui tra Milan e Chelsea non si fermeranno dopo la definizione del trasferimento di Ruben Loftus-Cheek in rossonero, che dovrebbe avvenire nelle prossime ore: i rossoneri hanno infatti messo nel mirino un altro esubero dei Blues, vale a dire Christian Pulisic, attaccante esterno americano che ha anche il passaporto croato (e quindi è comunitario).

SERVE UNO SCONTO - Come riferisce stamattina Tuttosport, il Milan sta spingendo per Pulisic, ma andranno assottigliate le differenze tra i due club visto che il Chelsea chiede 25 milioni di euro per il suo cartellino, mentre il Diavolo non vorrebbe andare oltre i 20 milioni visto che stiamo parlando di un giocatore che ha il contratto in scadenza tra un anno. Servirà quindi uno sconto da parte degli inglesi, altrimenti difficilmente questo affare potrà andare in porto.

DECISIVA LA VOLONTÀ DI PULISIC - A fare la differenza, come spesso accade nelle trattative, potrebbe però essere la volontà di Pulisic, che vuole tornare a giocare con continuità e ha già aperto alla destinazione rossonera. Se anche lui dovesse spingere per il trasferimento a Milanello, allora a quel punto il Chelsea potrebbe andare incontro al giocatore e accettare l'offerta milanista.