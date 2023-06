Tuttosport - Milan, ora bisogna attaccare: Openda più degli altri, c'è anche Morata?

MilanNews.it

Prima il ritiro di Zlatan Ibrahimovic. Poi l'interruzione inaspettata dei rapporti con Maldini e Massara. Il mancato riscatto di Brahim Diaz, la cessione record del simbolo del milanismo Tonali, l'affare Thuram sfumato a favore dell'Inter. Questo è un rapido riassunto delle spiacevoli situazioni che il mondo Milan si è trovato davanti in quest'ultimo mese. Un giugno ben poco felice: è per questo motivo che ora il popolo rossonero si aspetta di passare all'azione.

SOLDI - Come suggerisce Tuttosport, è ora che la dirigenza batta un colpo: la dolorosa cessione di Sandro Tonali porterà nelle casse di via Aldo Rossi ben 80 milioni di euro, forse qualcosa meno, ma comunque una cifra più che sufficiente per iniziare a graffiare. La priorità del Milan, oltre al discorso centrocampo e al derby con l'Inter per Frattesi, è sicuramente sull'attacco, reparto che i rossoneri devono puntellare per dare tregua all'inossidabile Olivier Giroud. Il nome di mercato che piace di più è Lois Openda del Lens, attaccante per cui potrebbero servire anche 50 milioni, che quest'anno ha trascinato i suoi al secondo posto in Ligue 1 a suon di gol. Giovane ma affermato, Openda sarebbe il profilo perfetto, in linea con il progetto. Certo, 50 milioni non sono pochi, ma si può trattare. E il Milan comunque può permettersi di svuotare un po' il serbatoio.

GLI ALTRI - Più di una le soluzioni al vaglio: altre opzioni sembrano interessare la dirigenza rossonera. Su tutte spunta il nome di Alvaro Morata: usato sicuro, conosce il campionato italiano, si potrebbe portare a Milano anche in prestito. Vero, ormai Morata ha quasi 30 anni e non sarebbe perfettamente in linea con il progetto, ma potrebbe rivelarsi un'ottima carta per allungare la rosa e affiancare Giroud. Si è parlato anche di Gianluca Scamacca, sulle cui tracce c'è anche la Roma, che per età e passaporto rappresenterebbe una soluzione gradita, ma al momento la sua sembra essere una pista complicata e poco battuta, da valutare in caso di emergenza. E poi c'è Lorenzo Colombo, il cui destino non è ancora scritto: altro prestito oppure permanenza alla base per giocarsi le sue carte?