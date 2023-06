Tuttosport - Milan, ritorno di fiamma per Samardzic. Cercato nel 2020 e anche un anno fa prima di vivare su CDK

MilanNews.it

Dopo averlo seguito a lungo negli anni passati, il Milan sembra essere tornato sulle tracce di Lazar Samardzic, centrocampista classe 2022 che milita nell'Udinese. La squadra rossonera dovrebbe abbandonare il modulo con un vero e proprio trequartista e virare verso il 4-3-3, modulo in cui la mezzala mancina tedesca naturalizzata serba si muoverebbe senza dubbio a suo agio.

RITORNO DI FIAMMA - Come spiega questa mattina Tuttosport, si tratta di un ritorno di fiamma perchè i rossoneri lo hanno già cercato due volte in passato: la prima nel 2020 quando giocava ancora nelle giovanili dell'Hertha Berlino e fu ad un passo dal Diavolo, tanto che volò anche a Milano per incontrare Paolo Maldini, ma alla fine preferì restare in Germania e passare al Lipsia. La seconda volta, invece, risale all'estate scorsa quando il Milan stava cercando un giocatore da mettere sulla trequarti. E prima di virare su Charles De Ketelaere, i dirigenti di via Aldo Rossi seguirono con grande attenzione anche Samardzic.

CONCORRENZA - Da due stagioni in Italia con la maglia dell'Udinese, il giovane talento anche della nazionale serba è diventato un punto fermo della squadra friulana nell'ultima annata, nella quale ha collezionato 37 presenze con 5 gol e 4 assist. Ovviamente il Milan non è l'unica società che ha messo gli occhi su di lui: Samardzic piace infatti anche alla Lazio e soprattutto al Napoli, che nelle scorse settimane ha presentato un'offerta da 15 milioni di euro che è stata però rifiutata dai bianconeri. Ora si sta muovendo anche il Diavolo che sta provando a capire la fattibilità dell’operazione.