Tuttosport - Milan, Thuram è più vicino: il pressing dei rossoneri e dei francesi sta funzionando

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di ieri, a causa della trattativa che ormai è in dirittura d'arrivo tra il Milan e il Newcastle per Sandro Tonali, è passato un po' in secondo piano il passo in avanti importante che i rossoneri hanno fatto con Marcus Thuram, attaccante in uscita a zero dal Borussia Mönchengladbach: il francese è infatti sempre più vicino al Diavolo.

PRESSING ROSSONERO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il pressing del Milan sta funzionando e anche quello dei giocatori francesi del club di via Aldo Rossi: come anticipato anche ieri da Milannews.it (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione), Maignan, Theo Hernandez e Giroud, compagni squadra di Thuram nella Francia di Deschamps, gli hanno infatti parlato molto bene della società milanista negli ultimi giorni e anche questo pressing sembra aver fatto breccia nella mente del figlio di Lilian, che entro le prossime 48 ore dovrebbe dire sì al trasferimento a Milanello.

PISTA RAFFREDDATA - Oltre a questo, ad avvicinare ancora di più il giocatore al Diavolo, c'è stato anche il raffreddamento della pista PSG, che era in vantaggio fino a quando era viva la candidatura di Nagelsmann per la panchina, mentre ora con il probabile arrivo di Luis Enrique non sembra essere più una priorità per i parigini. Thuram dirà dunque sì a breve al Milan e firmerà poi un contratto di cinque anni con un ingaggio che si aggira tra i 4,5 e i 5 milioni di euro a stagione, oltre ad avere un ruolo di primo piano nella squadra di Stefano Pioli.