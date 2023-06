Tuttosport - Tonali al Newcastle: tutto su Frattesi con i soldi di Sandro per il centrocampo rossonero

MilanNews.it

Dopo essersi visto soffiare Marcus Thuram con un blitz che ha portato alla chiusura dell'operazione da parte dell'Inter, il Milan dovrà leccarsi le ferite e trovare un attaccante che possa coprire il buco offensivo lasciato dal mancato arrivo del francese. Il club rossonero, però, ha bisogno anche di un paio di centrocampisti visto l'infortunio di Bennacer e l'imminente addio di Tonali al Newcastle.

Primo nome

Per il centrocampo, infatti, si pensa soprattutto a Davide Frattesi. Nella giornata di ieri, scrive tutto sport, l'ad rossonero Giorgio Furlani ha deciso di entrare ufficialmente in gioco, sfidando così la Roma, che ha il 20% sulla futura rivendita, l'Inter, che era in pole per acquistare il giocatore ma che senza la cessione di Brozovic potrà fare poco, e la Juvntus,

Le cifre

Era chiaro che da un paio di giorni il Milan si sarebbe buttato velocemente su Frattesi dopo che avrà incassata i quasi 80 milioni, compresi di bonus, dall'operazione Tonali-Newcastle. La richiesta di Carnevali per il centrocampista classe '99 si aggira sui 40 milioni, cifra che i rossoneri puntano ad abbassare.