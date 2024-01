Un mese da Stark Jovic? Dal 2 dicembre al 2 gennaio così è sembrato. E forse cambia il mercato

Il 2 dicembre 2023 la rete al Frosinone, il 2 gennaio 2024 la doppietta al Cagliari, in mezzo il gol all'Atalanta del 9 dicembre e quello alla Salernitana del 22 dicembre: è stato un mese ottimo per Luka Jovic, un mese da Stark (significa 'forte' in tedesco, ricordando i suoi tempi all'Eintrach Francoforte) Jovic. Dopo un inizio di stagione molto complicato, l'attaccante serbo ha ritrovato forma, minuti e, di conseguenza, gol, issandosi ormai come valida alternativa a Olivieri Giroud.



Il migliore di dicembre

Secondo quanto riportatato da OptaPaolo, dall'inizio di dicembre, Jovic è il giocatore della Serie A che ha segnato più gol, contando tutte le competizioni: cinque le sue marcature. Nessun 9, nessun attaccante, nessuna punta, in Italia, ha fatto meglio del serbo, nonostante siano state solo due le partite da titolare (vs Frosinone e vs Cagliari) giocate nell'arco di questo mese. Stefano Pioli, al termine di Milan-Cagliari, ha parlato così a Mediaset del suo numero 15: "Lui ha grandi qualità, deve crederci ancora di più. È arrivato che non era in condizione, ora sta bene fisicamente e mentalmente, deve insistere e continuare con queste ambizioni e motivazioni".

Intanto, una precisazione. Il mercato di gennaio per la possibile nuova punta rossonera è già cambiato con l'abolizione del Decreto Crescita. Guirassy, per esempio, ha una clausola appetibile da 17 milioni di euro. E infatti la concorrenza non manca: ha ammiratori anche in Premier League. In questo caso le difficoltà sorgono quando si parla di stipendio: il calciatore chiede tra i 4 e i 5 milioni di euro, senza decreto crescita parliamo di un lordo tra i 7,5 e i 9,4 milioni all'anno. Uniti ad un potenziale ammortamento di 3,7 milioni l'anno con un contratto di 4 anni e mezzo arriviamo ad un costo annuo tra gli 11,2 e i 13,1 milioni. Cifre al momento decisamente alte. E con uno Jovic così in forma magari se ne può anche fare a meno per i prossimi sei mesi.