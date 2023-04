Un pari a Bologna che sa di beffa. Thiago Motta spavaldo, Pioli infastidito: così non VAR

MilanNews.it

Il Milan che va al Dall’Ara con dieci undicesimi diversi, solo Maignan non è rientrato nel mega turnover, rispetto alla partita di mercoledì di Champions League contro il Napoli, esce dal campo di Bologna con una marea di rimpianti, e non tutti dipendono dal mister e dai suoi ragazzi.

Le prime reazioni alla notizia di questo stravolgimento, iniziate già l’altro ieri pomeriggio, non sono state di certo pacate, per usare un eufemismo. Da una parte chi pensava che far riposare i titolarissimi in vista della Champions volesse dire automaticamente consegnarsi ad un Bologna più che mai agguerrito e in forma. Dall’altra, chi perorava la causa della quasi unicità della situazione: basti pensare che il Milan non partecipa ad una semifinale di Champions League da ben 16 anni. Non c’è altro da aggiungere.

Ma comunque, come spesso capita in queste occasioni, il campo dice tutt’altro. Ha detto innanzitutto che per l’ennesima volta la partenza del Milan è stato da film di George Romero, da apocalisse zombie. 33 secondi e Sansone beffa tutti, anticipando Kalulu in area piccola e non dando scampo ad un incolpevole Maignan. Incredibilmente il Milan delle riserve, dei Vranckx, dei Ballo-Touré, degli Origi e dei De Ketelaere si desta dal brutto sogno e capisce di essere sveglio, su un campo da calcio. Il primo tempo si sviluppa su un filone unico: i rossoneri attaccano, i rossoblu arretrano e si arroccano in area. Una difesa comunque pulita ed ordinata, visto che le offensive di Origi e compagni sono giuste tatticamente, ma sporche e imprecise tecnicamente. Manca il guizzo, la giocata, la scintilla che fa la differenza. Arriva un po’ dal nulla al minuto 40, quando Tommaso Pobega lascia partire un missile terra-aria che si alza, bacia il palo e si insacca alle spalle di uno sconsolato Skorupski.