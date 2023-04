Una partita senza Osimhen è un alibi, 5 mesi senza Maignan no. Mike logora chi non ce l'ha

MilanNews.it

È sempre spiacevole vedere come il portiere, anche nel calcio ad altissimi livelli quali sono i quarti di finale di Champions League, sia sempre relegato ad un ruolo di secondo piano, quasi come se fosse un oggetto estraneo alla partita e alla squadra. “Eh ma se Maignan non fa quel miracolo...”. “Eh ma è solo merito di Maignan...”. “Eh ma a portieri invertiti vince il Napoli”. Come se Mike Maignan non facesse parte della rosa dell’AC Milan, non fosse titolare inamovibile e non fosse uno dei calciatori più forti di tutta la Serie A.

Come se dicessimo: “Eh ma il Napoli ha vinto lo Scudetto solo per i gol di Osimhen”. Messa su questi termini farebbe strano anche solo a leggerla a mente, figuriamoci dirla ad alta voce in TV o scriverla su giornali e siti. E allora perché non si riesce a dare il merito ad un giocatore incredibilmente forte, fortissimo, che quest’anno al Milan è mancato maledettamente? Senza nulla togliere a Tatarusanu, la differenza tra lui e Mike è così evidente che anche inutile spiegare e parlarne. Eppure nei 5 mesi senza il suo portierone al Milan non è stato dato questo “alibi”. Da una parte è giusto non deresponsabilizzare chi lo sostituisce, ma dall’altra non riconoscerne l’enorme valore è altrettanto sbagliato, se non scorretto.