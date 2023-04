Urge un discorso sul VAR. Pioli, dopo la battaglia sul tempo effettivo va fatta quella per l'OFR a chiamata

MilanNews.it

Rieccoci, ancora una volta, con l'antipatico compito di dover parlare di arbitri e VAR. Un esercizio banale, che alla lunga perde anche di significato e "potenza". Ma cos'altro si può fare se nelle ultime tre partite giocate, Empoli, Napoli e Bologna, il Milan si è ritrovato di fronte un (non) utilizzo del VAR a tratti inspiegabile. Perché qui si va oltre il voler criticare il direttore di gara di turno, che comunque il giorno dopo prende il suo voto (ovviamente non pubblico) dall'osservatore AIA presente allo stadio e che determina il suo futuro utilizzo, ma ci si chiede cosa stia succedendo dentro la sala VAR di Lissone. Pubblicizzata con grande orgoglio dall'AIA, rimane comunque un qualcosa di astratto, lontano e inarrivabile. Qualche immagine nel pre partita ed è finita lì, i vari abbonati alle TV satellitari o in streaming non hanno più idea di cosa succeda. Non si capisce quando intervengono, se intervengono, che tipo di dialogo hanno con l'arbitro di campo, cosa si dicono in questo dialogo. Nulla. Uno strumento nato per ridurre errori e dare un'immagine del calcio pulita e priva di retro pensieri che invece viene utilizzato come strumento discrezionale di una classe arbitrale che dà l'impressione di non aver ancora accettato pienamente questa svolta tecnologica invece ampiamente necessaria.

Anche perché poi chi mediaticamente è fortissimo, quasi inattaccabile, come l'allenatore che va a parlare in TV e in conferenza a fine partita, spesso e volentieri si trincera dietro al "Gli arbitri non hanno mai giocato a calcio". L'esempio più recente è di ieri con Thiago Motta, ma non siamo qui per voler rendere il capace allenatore del Bologna un simbolo negativo. Giustamente chi deve tirare acqua al proprio mulino lo fa con tutti i mezzi a propria disposizione, visto anche il "vuoto" lasciato da chi dovrebbe invece spiegare il regolamento, raccontare le varie decisioni, cercare di sensibilizzare il pubblico ad un certo tipo di discorso, "divulgare" come alcuni termini entrati ormai nel linguaggio (ad esempio la sempre orrida "disponibilità del pallone") calcistico siano invece privi di ogni fondamento.

In Bologna-Milan poi gli episodi incriminati sono due situazioni codificate, automatiche: classico caso di sì o no. Step on foot, comunemente un pestone del difendente sul piede dell'attaccante, è automaticamente fallo e cartellino giallo. Senza lasciarsi influenzare dalla zona di campo, dalla volontà o meno di prendere la palla, dell'accidentalità. Step on foot, fallo e giallo. Non c'è discussione. O meglio, non c'è se si vuole parlare in modo onesto e facendo riferimento sempre a regolamento e indicazioni generali dell'IFAB. Quello di Soumaoro su Rebic quindi era rigore e no, caro Thiago Motta, il libro del calcio non sarebbe stato da chiudere.