Voto basso al mercato del Milan: manca il mediano. Ah no, c'è Krunic

Il giorno dopo la fine del calciomercato porta con sé le storie della trattativa e, soprattutto, i giudizi e i voti alla sessione di ogni singola squadra di Serie A. Per parlare in generale di quello del Milan ci sarà tempo e modo durante questa prima sosta per le nazionali, anche se di qualcosa si può già parlare: il mancato arrivo del mediano titolare condiziona così tanto la valutazione sull'operato di Furlani e Moncada?



Scettici

A detta di molti - anzi, forse tanti, anche troppi - la risposta a tale quesito è sì. Ma il campo, che è sempre il giudice supremo, in queste prime tre giornate di campionato ha fatto intendere di voler far ricredere - e sin da subito - molti degli scettici. Il Milan non acquistato il mediano perché il mediano titolare ce l'ha già in casa ed è Rade Krunic. Schierato in quel ruolo durante tutto il pre-campionato, il bosniaco aveva fatto vedere qualche lacuna in fase di posizionamento, sicuramente dettata anche dalla condizione fisica, ma, non appena arrivate le partite ufficiali, le sue prestazioni si sono elevate di livello, giungendo alla prova sontuosa di ieri sera contro la Roma all'Olimpico.

Contro i giallorossi, Krunic è stato il migliore in campo dopo Rafael Leao. Senza dubbio. È stato bravissimo in interdizione e in posizionamento, permettendo, grazie a queste due attività, il movimento continuamente avanzato di Reijnders e Loftus-Cheek; ha, inoltre, intercettato tantissimi palloni che gravitavano dalle sue parti, sia facendo da frangiflutti nella zona del cerchio centrale del campo che abbassandosi, sui cross avversari, sulla linea dei centrali difensivi. Ottima anche la pulizia del pallone: nessuna regia pirliana, solo cose semplici... fino all'80esimo, quando, sull'1-2 con l'uomo in meno, si è esibito in un giochettino in mezzo a tre avversari uscendo indenne col pallone tra i piedi a testa alta tra gli applausi dei tifosi milanisti. Pioli, in quel ruolo, non chiedeva un regista, ma un mediano alla Krunic. Sicuro che il voto al mercato del Milan va abbassato perché non è arrivato un Amrabat qualsiasi? Krunic inizia a far capire - a ragione - di non essere granché d'accordo...