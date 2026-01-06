A breve il vertice con gli agenti. Tuttosport: "Maignan-Milan, prove d'intesa"
Cresce l'ottimismo in casa Milan per il rinnovo di Mike Maignan. Sbilanciarsi facendo delle percentuali può essere rischioso, ma già il fatto che la dirigenza rossonera ha in programma nelle prossime settimane un vertice con gli agenti del giocatore lascia intendere che qualcosa di buono potrebbe nascere, complice anche il parsimonioso e silenzioso pressing giornaliero di compagni, Allegri e Claudio Filippi.
In merito a questa delicata questione i colleghi di Tuttosport hanno questa mattina titolato "Maignan-Milan, prove d'intesa", con il club rossonero pronto a mettere sul tavolo del portiere un prolungamento fino al 2029, con opzione per l'anno successivo, a 7 milioni di euro a stagione, bonus compresi.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
