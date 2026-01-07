Verso Milan-Genoa: Gabbia e Pavlovic dovrebbero tornare titolare in difesa
MilanNews.it
Rispetto alla trasferta di Cagliari, nella quale avevano iniziato dal primo minuto in difesa Fikayo Tomori, Koni De Winter e Davide Bartesaghi, domani sera contro il Genoa a San Siro dovrebbero rivedersi dall'inizio sia Matteo Gabbia, che ha risolto il problema al ginocchio rimediato a metà dicembre contro il Sassuolo, che Strahinja Pavlovic, che ha invece smaltito l'influenza che non gli ha permesso di scendere in campo in Sardegna. Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport.
DOVE VEDERE MILAN-GENOA
Data: giovedì 8 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni - Moro
IV uomo: Turrini
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna
Pubblicità
Rassegna Stampa
Milan, ieri Loftus-Cheek ha interrotto l'allenamento ma per Tuttosport oggi dovrebbe essere regolarmente in gruppo
Le più lette
1 Vlahovic al Milan con contratto da 8 milioni? La versione di Moretto: "Il Milan non sfora certi parametri"
4 Mangiante: "Domani confronto tra Gasp e Roma che è al corrente delle tensioni del tecnico con Massara"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Pietro MazzaraSedici risultati utili consecutivi e c'è chi pensa all'estetica: godetevi il Milan. Riparliamo di Bartesaghi (tre mesi dopo)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com