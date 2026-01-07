Verso Milan-Genoa: Gabbia e Pavlovic dovrebbero tornare titolare in difesa

MilanNews.it
Oggi alle 09:49
di Enrico Ferrazzi

Rispetto alla trasferta di Cagliari, nella quale avevano iniziato dal primo minuto in difesa Fikayo Tomori, Koni De Winter e Davide Bartesaghi, domani sera contro il Genoa a San Siro dovrebbero rivedersi dall'inizio sia Matteo Gabbia, che ha risolto il problema al ginocchio rimediato a metà dicembre contro il Sassuolo, che Strahinja Pavlovic, che ha invece smaltito l'influenza che non gli ha permesso di scendere in campo in Sardegna. Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA
Data: giovedì 8 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it

MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni - Moro
IV uomo: Turrini
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna