Verso Milan-Genoa: Gabbia e Pavlovic dovrebbero tornare titolare in difesa

vedi letture

Rispetto alla trasferta di Cagliari, nella quale avevano iniziato dal primo minuto in difesa Fikayo Tomori, Koni De Winter e Davide Bartesaghi, domani sera contro il Genoa a San Siro dovrebbero rivedersi dall'inizio sia Matteo Gabbia, che ha risolto il problema al ginocchio rimediato a metà dicembre contro il Sassuolo, che Strahinja Pavlovic, che ha invece smaltito l'influenza che non gli ha permesso di scendere in campo in Sardegna. Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA

Data: giovedì 8 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni - Moro

IV uomo: Turrini

VAR: Di Paolo

AVAR: Paterna