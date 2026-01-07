Milan sempre a caccia di un difensore. Tuttosport: "Prende quota Coppola"

vedi letture

"Prende quota Coppola": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo difensore per puntellare la retroguardia di Max Allegri e nelle ultime ore sarebbero in rialzo le quotazioni di Diego Coppola, giocatore classe 2003 che la scorsa estate è stato ceduto a titolo definitivo dall'Hellas Verona al Brighton per circa 11 milioni di euro.

Il giovane centrale italiano sta trovando poco spazio in Inghilterra e tornerebbe volentieri in Italia dove lo seguono con interesse anche Torino, Genoa e Fiorentina, le quali potrebbero garantirgli una maglia da titolare. Il Milan però resta un top club dal fascino unico ed è per questo che Coppola sta dando la priorità al Diavolo come soluzione preferita per il ritorno in Serie A.