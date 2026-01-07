Milan, ieri Loftus-Cheek ha interrotto l'allenamento ma per Tuttosport oggi dovrebbe essere regolarmente in gruppo
Come riporta questa mattina Tuttosport, nella giornata di ieri Ruben Loftus-Cheek ha dovuto interrompere in anticipo il suo allenamento a Milanello a causa di un piccolo problema fisico. Le sue condizioni non destano comunque preoccupazione, tanto che oggi dovrebbe allenarsi regolarmente in gruppo in vista della gara di domani sera a San Siro contro il Genoa.
DOVE VEDERE MILAN-GENOA
Data: giovedì 8 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni - Moro
IV uomo: Turrini
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna
Pietro MazzaraSedici risultati utili consecutivi e c'è chi pensa all'estetica: godetevi il Milan. Riparliamo di Bartesaghi (tre mesi dopo)
