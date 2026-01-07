Loftus-Cheek, convocazione a rischio per il Genoa: le ultime del CorSport

vedi letture

Nella giornata di ieri il Milan ha proseguito la sua preparazione a Milanello in visto della gara di domani sera a San Siro contro il Genoa. Alla seduta di ieri non ha partecipato non solo Christopher Nkunku, che si è allenato ancora a parte, ma anche Ruben Loftus-Cheek e per questo è a rischio la sua convocazione per la partita contro il Grifone. A riferirlo è stamattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA

Data: giovedì 8 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni - Moro

IV uomo: Turrini

VAR: Di Paolo

AVAR: Paterna