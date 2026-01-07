Verso Milan-Genoa: si cerca il recupero in extremis di Nkunku

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:40Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Anche nella giornata di ieri Christopher Nkunku non si è allenato in gruppo, ma ha proseguito il suo lavoro personalizzato per smaltire il pestone subito a fine dicembre ne match contro l'Hellas Verona. Il francese, che ha già saltato la trasferta di venerdì scorso a Cagliari, proverà il recupero in extremis per la gara di domani sera contro il Genoa a San Siro, ma al massimo potrebbe comunque andare in panchina. Lo riferisce stamattina Tuttosport.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA
Data: giovedì 8 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it

MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni - Moro
IV uomo: Turrini
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna