Verso Milan-Genoa: si cerca il recupero in extremis di Nkunku

Anche nella giornata di ieri Christopher Nkunku non si è allenato in gruppo, ma ha proseguito il suo lavoro personalizzato per smaltire il pestone subito a fine dicembre ne match contro l'Hellas Verona. Il francese, che ha già saltato la trasferta di venerdì scorso a Cagliari, proverà il recupero in extremis per la gara di domani sera contro il Genoa a San Siro, ma al massimo potrebbe comunque andare in panchina. Lo riferisce stamattina Tuttosport.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA

Data: giovedì 8 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni - Moro

IV uomo: Turrini

VAR: Di Paolo

AVAR: Paterna