Tuttosport: "Leao, regalo doppio: aspetta il rinnovo e ritrova Pulisic"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Leao, regalo doppio: aspetta il rinnovo e ritrova Pulisic". Domani sera il Milan tornerà in campo a San Siro contro il Genoa nel posticipo della 19^ giornata di Serie A e per la seconda volta in questo campionato Max Allegri dovrebbe poter finalmente schierare dal primo minuto la coppia d'attacco composta da Christian Pulisic e Rafael Leao. Finora, a causa degli infortuni prima di uno e poi dell'altro, i due hanno giocato insieme solo nel derby dello scorso 23 novembre (contando anche la Coppa Italia il conto sale a due con Milan-Bari di metà agosto).

Intanto sono stati avviati i primi contatti tra i dirigenti di via Aldo Rossi e l'entourage del portoghese per discutere del rinnovo del contratto che attualmente scade nel 2028. Il numero 10 milanista, spostato nel ruolo di prima punta da Max Allegri, è sempre più al centro del Milan e nella nuova posizione è diventato anche più cinico e decisivo sotto porta.