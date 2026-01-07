Rinnovo Tomori: l'inglese non vede l'ora di prolungare. Nuovi contatti nei prossimi giorni

Tra i temi più caldi in questo momento a Casa Milan c'è anche il rinnovo di Fikayo Tomori, il cui attuale contratto scade il 30 giugno 2027: come riporta stamattina il Corriere dello Sport, il difensore inglese, che è rinato con Max Allegri in panchina, non vede l'ora di firmare il prolungamento e continuare la sua carriera nel club rossonero. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti per trovare un accordo a livello economico.

Dopo il match vinto contro l'Hellas Verona a fine dicembre, Tomori ha dichiarato a DAZN: "Quest’anno mi piace come sto giocando e come sta giocando la squadra. Oggi era molto importante per la nostra corsa. Abbiamo una squadra giovane con giocatori che hanno poca esperienza. Sono disponibili per aiutare la squadra e stanno dimostrando di poterlo fare anche nei momenti difficili. Io mi sto godendo il mio calcio e la vita qua. Alle cose fuori dal campo ci pensano la società e i miei agenti, io sono concentrato sulle cose che sto facendo in campo. Questa è la cosa più importante per me”.