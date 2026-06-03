A cena col Diavolo. La Gazzetta: "Cardinale-Glasner primo incontro. Pochettino in corsa"
Il Milan non ha altro tempo da perdere, soprattutto se si considera il fatto che tra 10 giorni inizia il Mondiale e c'è il serio rischio di rimandare la programmazione di qualche settimana con Ralf Rangnick, principale - e fino a questo momento unico - candidato al ruolo di direttore tecnico impegnato negli States con l'Austria.
Per questo motivo il club rossonero si sarebbe portato avanti incontrando i candidati alla panchina lasciata vuota da Massimiliano Allegri, che oggi rescinderà con il Diavolo per poi legarsi al Napoli. In merito a questo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato: "Cardinale-Glasner primo incontro. Pochettino in corsa" e prima alternativa all'austriaco bisogna precisare, considerata anche la bozza di accordo raggiunto nelle scorse ore.
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