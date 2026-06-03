A cena col Diavolo. La Gazzetta: "Cardinale-Glasner primo incontro. Pochettino in corsa"

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Il Milan cerca di accelerare i tempi di selezione incontrando a cena Oliver Glasner, ex Palace oggi candidato alla panchina rossonera.

Il Milan non ha altro tempo da perdere, soprattutto se si considera il fatto che tra 10 giorni inizia il Mondiale e c'è il serio rischio di rimandare la programmazione di qualche settimana con Ralf Rangnick, principale - e fino a questo momento unico - candidato al ruolo di direttore tecnico impegnato negli States con l'Austria.

Per questo motivo il club rossonero si sarebbe portato avanti incontrando i candidati alla panchina lasciata vuota da Massimiliano Allegri, che oggi rescinderà con il Diavolo per poi legarsi al Napoli. In merito a questo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato: "Cardinale-Glasner primo incontro. Pochettino in corsa" e prima alternativa all'austriaco bisogna precisare, considerata anche la bozza di accordo raggiunto nelle scorse ore.