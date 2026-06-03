Non c'è tempo da perdere. Il CorSera: "Milan, Glasner ha fretta"

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Il Milan ha fretta. Glasner ha fretta, ma al 3 di giugno non è ancora stato stabilito niente.