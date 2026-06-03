Non c'è tempo da perdere. Il CorSera: "Milan, Glasner ha fretta"
Il Milan non ha altro tempo da perdere, anche perché tra meno di 10 giorni comincia il Mondiale e c'è il serio rischio di rimandare ulteriormente la programmazione, cosa che dalle parti di via Aldo Rossi non possono assolutamente permettersi. Per questo motivo Cardinale ed Ibrahimovic hanno cercato di anticipare le cose incontrando ieri sera Oliver Glasner, principale candidato alla panchina rossonera, con il quale, però, non sarebbe stato raggiunto nessun accordo.
Eppure, scrivono questa mattina i colleghi de Il Corriere della Sera, "Milan, Glasner ha fretta", così come lo stesso Ralf Rangnick che freme all'idea di poter lavorare con il suo pupillo in rossonero. Adesso però tocca a Cardinale, che per convincere i due deve fare solo una cosa: lasciargli carta bianca.
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