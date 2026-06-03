Il futuro della panchina rossonera. La Repubblica: "Milan e Glasner a colloquio"

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Milan e Glasner a colloquio per programmare il Diavolo che sarà, anche se non è detto che sarà l'austriaco il sostituto di Allegri.

Il futuro della panchina del Milan passa soprattutto per questi colloqui che Cardinale ed Ibrahimovic starebbero avendo con i principali candidati al ruolo di allenatore. Per il momento non è ancora arrivata nessuna fumata bianca, ma considerando l'evolversi della situazione potremmo dire che è Oliver Glasner il candidato numero uno a sostituire Massimiliano Allegri.

In merito a questo La Repubblica ha questa mattina titolato "Milan e Glasner a colloquio", rifacendosi ovviamente all'incontro andato in scena ieri tra il tecnico austriaco e la proprietà rossonera. Nel corso della cena si è parlato di modulo, ambizioni e mercato, e per quanto si possano regisstrare vibes positive, l'intesa tra le parti non è ancora vicina.