Alle 20.45 il derby. Tuttosport: "Leao, furia da rimonta. Lautaro spinge Pio"

Alle 20.45 il derby, partita ricca di fascino, storia, ma soprattutto sfide nelle sfide. Sì, perché non sarà solo Milan contro Inter, ma anche Maignan contro Sommer, Modric contro Zielinski, Pulisic contro Thuram (qualora dovesse farcela) e Leao contro Pio Esposito.

E il taglio basso della prima pagina odierna di Tuttosport è dedicato proprio a questi ultimi due, tanto diversi per età e caratteristiche tecniche quanto simili nell'ambizione di voler entrare nella storia di questa partita decidendo il derby. Più nello specifico il quotidiano, presentando il Milan-Inter di questa sera, ha titolato: "Leao, furia da rimonta. Lautaro spinge Pio"