Alle 20.45 il derby. Tuttosport: "Leao, furia da rimonta. Lautaro spinge Pio"
MilanNews.it
Alle 20.45 il derby, partita ricca di fascino, storia, ma soprattutto sfide nelle sfide. Sì, perché non sarà solo Milan contro Inter, ma anche Maignan contro Sommer, Modric contro Zielinski, Pulisic contro Thuram (qualora dovesse farcela) e Leao contro Pio Esposito.
E il taglio basso della prima pagina odierna di Tuttosport è dedicato proprio a questi ultimi due, tanto diversi per età e caratteristiche tecniche quanto simili nell'ambizione di voler entrare nella storia di questa partita decidendo il derby. Più nello specifico il quotidiano, presentando il Milan-Inter di questa sera, ha titolato: "Leao, furia da rimonta. Lautaro spinge Pio"
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
2 Bonaventura spiega il ritiro: "Nell'ultimo anno in cui ho giocato ho cominciato a non divertirmi più come prima"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Luca SerafiniRabiot per Bartesaghi. Inter, fuori campo non c’è partita. Le visioni di Gerry Cardinale. Il dispetto di Leao
Franco OrdineI due regolamenti di Rocchi. Allegri non è in guerra col Milan. Serviranno acquisti da Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com