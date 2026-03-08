Ha deciso il derby di andata. Il CorSport: "Difficoltà Pulisic, ma comunque è un talismano"
Christian Pulisic ha deciso il derby di andata con un guizzo da vero bomber, sfruttando una respinta non eccellente di Yann Sommer. Da quella partita in poi l'americano ha continuato a segnare, ma da qualche mese a questa parte, più precisamente da inizio 2026, sta vivendo un delicato e preoccupante periodo di flessione, complici anche una serie di fastidi fisici che non gli permettono difatti di essere al 100%.
Eppure, nonostante questo, scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che "Difficoltà Pulisic, ma comunque è un talismano", visto che negli ultimi 3 derby ha timbrato il tabellino dei marcatori in due occasioni, nelle quali il Milan ha fra le altre cose trovato anche la via della vittoria. L'auspicio, ovviamente, è che l'americano possa ripetersi anche stasera, con lo stesso esito.
