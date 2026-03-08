Ha deciso il derby di andata. Il CorSport: "Difficoltà Pulisic, ma comunque è un talismano"

vedi letture

Christian Pulisic ha deciso il derby di andata con un guizzo da vero bomber, sfruttando una respinta non eccellente di Yann Sommer. Da quella partita in poi l'americano ha continuato a segnare, ma da qualche mese a questa parte, più precisamente da inizio 2026, sta vivendo un delicato e preoccupante periodo di flessione, complici anche una serie di fastidi fisici che non gli permettono difatti di essere al 100%.

Eppure, nonostante questo, scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che "Difficoltà Pulisic, ma comunque è un talismano", visto che negli ultimi 3 derby ha timbrato il tabellino dei marcatori in due occasioni, nelle quali il Milan ha fra le altre cose trovato anche la via della vittoria. L'auspicio, ovviamente, è che l'americano possa ripetersi anche stasera, con lo stesso esito.