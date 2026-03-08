Vivere o morire? La Repubblica: "Milano e il derby scudetto che sembra una tragedia"
Questa sera Milan ed Inter chiuderanno il programma della domenica di Serie A con un derby che potrebbe avere un peso specifico importantissimo sulle sorti di questo campionato. Due gli scenari che potrebbero verificarsi nel caso di vittoria dell'una o dell'altra squadra: qualora i tre punti andassero alla formazione di Massimiliano Allegri, il Diavolo si avvincerebbe alla vetta (-7 punti) consolidando il piazzamento Champions. In caso contrario, invece, l'Inter allungherebbe andando a +13 ipotecando lo scudetto.
Potrebbe dunque essere una questione di vita o di morte, come detto da Leao nel post Cremonese, con La Repubblica che questa mattina ha un po' giocato sulle dichiarazioni del 10 rossonero titolato: "Milano e il derby scudetto che sembra una tragedia".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan