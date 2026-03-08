Carica Cardinale. La Gazzetta: "Gerry a Milanello per spingere Allegri. Oggi sarà a San Siro"

Per la terza volta nell'arco di due mesi Gerry Cardinale ha fatto visita alla squadra a Milanello, confermando il suo coinvolgimento sempre più attivo nel mondo Milan. E il fatto che il proprietario rossonero sia tornato in quel di Carnago il giorno prima del derby non è una casualità, visto che anche lui conosce l'importanza di questa sfida, non solo per i suoi tifosi ma anche per l'economica di questo campionato.

Una visita che ovviamente ha fatto piacere a tutti, e che ha anche dato la giusta carica alla squadra in vista della partita di questa sera. In merito a questo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato: "Gerry a Milanello per spingere Allegri. Oggi sarà a San Siro".