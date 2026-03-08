Il derby della verità. Il QS: "Il Milan ci crede. L'Inter cerca l'ultimo allungo"

vedi letture

Quello di stasera sarà con ogni probabilità il derby della verità, la partita che potrebbe decidere una volta e per tutte l'economia di questo campionato. Gli scenari possibili, ovviamente, sono 3, e solo uno di questi rinvierebbe il giudizio alle prossime 10 gare di campionato: il pari, risultato che quando si gioca una partita del genere non viene neanche contemplato.

Perché? Perché in palio non ci sono i 3 punti, ma anche il dominio di un'intera città. Sull'importante sfida di questa sera a San Siro Il QS, edizione Il Giorno, ha questa mattina titolato nel taglio alto della sua prima pagina: "Il Milan ci crede. L'Inter cerca l'ultimo allungo".