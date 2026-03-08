Il derby della verità. Il QS: "Il Milan ci crede. L'Inter cerca l'ultimo allungo"
MilanNews.it
Quello di stasera sarà con ogni probabilità il derby della verità, la partita che potrebbe decidere una volta e per tutte l'economia di questo campionato. Gli scenari possibili, ovviamente, sono 3, e solo uno di questi rinvierebbe il giudizio alle prossime 10 gare di campionato: il pari, risultato che quando si gioca una partita del genere non viene neanche contemplato.
Perché? Perché in palio non ci sono i 3 punti, ma anche il dominio di un'intera città. Sull'importante sfida di questa sera a San Siro Il QS, edizione Il Giorno, ha questa mattina titolato nel taglio alto della sua prima pagina: "Il Milan ci crede. L'Inter cerca l'ultimo allungo".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
2 Bonaventura spiega il ritiro: "Nell'ultimo anno in cui ho giocato ho cominciato a non divertirmi più come prima"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Luca SerafiniRabiot per Bartesaghi. Inter, fuori campo non c’è partita. Le visioni di Gerry Cardinale. Il dispetto di Leao
Franco OrdineI due regolamenti di Rocchi. Allegri non è in guerra col Milan. Serviranno acquisti da Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com