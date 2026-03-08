Partita da dentro o fuori. Il CorSera: "Sogno o volo: mai così derby"

L'Inter non poteva arrivare meglio a questo derby, mentre il Milan sicuramente avrebbe preferito una distanza dal primo primo più ridotta. Per questo motivo quella di questa sera sarà una partita da dentro o fuori, perché così come si potrebbe riaprire, o chiudere, la corsa al titolo, lo stesso discorso vale per il secondo posto e quindi un piazzamento Champions.

E sull'importanza di questa stracittadina ne ha parlato questa mattina anche Il Corriere della Sera, che ha titolato "Sogno o volo: mai così derby", riferendosi per l'appunto al sogno del Milan di rientrare nella corsa al tricolore, mentre il volo dell'Inter di allungare ulteriormente in classifica ed ipotecare, e chiudere, il discorso scudetto.