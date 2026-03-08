Incrocio scudetto. Il Corsport: "Madonnina, che derby!"
MilanNews.it
Il derby di questa sera potrebbe decidere una volta e per tutte il campionato, o addirittura riaprirlo in caso di vittoria del Milan. Certo, 7 punti da recuperare sarebbero ancora tanti, ma con 30 a disposizione niente è da escludere considerando anche quanto successo non solo lo scorso anno, ma anche nel 2021/22.
L'Inter giocherà per allungare ed ipotecare il campionato, mentre il Milan lotterà per riaprirlo e consolidare il suo piazzamento Champions. È tutto pronto, l'atmosfera è calda, San Siro è allestito e sarà riempito come nelle grande occasioni. Manca solo il fischio d'inizio della gara, che Il Corriere dello Sport ha questa mattina definito "Madonnina, che derby!".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
2 Bonaventura spiega il ritiro: "Nell'ultimo anno in cui ho giocato ho cominciato a non divertirmi più come prima"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Luca SerafiniRabiot per Bartesaghi. Inter, fuori campo non c’è partita. Le visioni di Gerry Cardinale. Il dispetto di Leao
Franco OrdineI due regolamenti di Rocchi. Allegri non è in guerra col Milan. Serviranno acquisti da Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com