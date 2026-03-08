Incrocio scudetto. Il Corsport: "Madonnina, che derby!"

Il derby di questa sera potrebbe decidere una volta e per tutte il campionato, o addirittura riaprirlo in caso di vittoria del Milan. Certo, 7 punti da recuperare sarebbero ancora tanti, ma con 30 a disposizione niente è da escludere considerando anche quanto successo non solo lo scorso anno, ma anche nel 2021/22.

L'Inter giocherà per allungare ed ipotecare il campionato, mentre il Milan lotterà per riaprirlo e consolidare il suo piazzamento Champions. È tutto pronto, l'atmosfera è calda, San Siro è allestito e sarà riempito come nelle grande occasioni. Manca solo il fischio d'inizio della gara, che Il Corriere dello Sport ha questa mattina definito "Madonnina, che derby!".