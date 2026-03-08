Sulla corsia di sinistra. Il CorSport: "Estupinan favorito su Bartesaghi"

di Lorenzo De Angelis

In occasione del derby di questa sera Massimiliano Allegri confermerà 10/11 della squadra che domenica scorsa ha vinto allo "Zini" contro la Cremonese di Davide Nicola. L'unica novità dovrebbe riguardare la fascia di sinistra, visto che Davide Bartesaghi non è al meglio per via di un fastidio muscolare che proprio domenica scorsa lo costrinse ad uscire a pochi secondi dal 90esimo. 

In merito a questo cambio di formazione Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Estupinan favorito su Bartesaghi", che comunque andrà regolarmente in panchina potendo diventare una soluzione sulla quale puntare a partita in corso. 