Allegri fa 200 sulla panchina del Milan. Il CorSport: "Il primato per regalo"
Oggi alle 08:48
di Lorenzo De Angelis

La partita di giovedì sera contro il Genoa avrà un sapore diverso rispetto alle altre, soprattutto per Massimiliano Allegri, che taglierà il traguardo delle 200 partite alla guida del Milan. Una cifra tonda, ricca di significato ed orgoglio, anche perché non è da tutti raggiungere un traguardo del genere in un club glorioso come quello rossonero. 

Quello che conterà giovedì sera non è però questo, bensì la partita ed i 3 punti, fondamentali se il Diavolo vuole continuare nella sua marcia verso il quarto posto (ed oltre). In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Il primato per regalo", riferendosi al fatto che solo con una vittoria Allegri potrebbe festeggiare nel migliore dei modi questo traguardo alla guida del Milan. 