Allegri fa 200 sulla panchina del Milan. Il CorSport: "Il primato per regalo"
La partita di giovedì sera contro il Genoa avrà un sapore diverso rispetto alle altre, soprattutto per Massimiliano Allegri, che taglierà il traguardo delle 200 partite alla guida del Milan. Una cifra tonda, ricca di significato ed orgoglio, anche perché non è da tutti raggiungere un traguardo del genere in un club glorioso come quello rossonero.
Quello che conterà giovedì sera non è però questo, bensì la partita ed i 3 punti, fondamentali se il Diavolo vuole continuare nella sua marcia verso il quarto posto (ed oltre). In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Il primato per regalo", riferendosi al fatto che solo con una vittoria Allegri potrebbe festeggiare nel migliore dei modi questo traguardo alla guida del Milan.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan