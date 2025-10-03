Allegri torna a Torino, il CorSport: "Un vecchio amico per cena"

vedi letture

Domenica sera la partita tra Juventus e Milan, che chiuderà il ricco programma della sesta giornata di Serie A Enilive, potrebbe essere la trama di un film: dopo essere stato allontanato per ben due volte dalla stessa squadra, con cui ha vinto praticamente tutto, Massimiliano Allegri ritornerà all'Allianz Stadium da avversario per la prima volta in 12 anni, alla guida del Diavolo, anche se lo farà senza il dente avvelenato ma certamente con la determinazione di proseguire con il buon inizio di stagione rossonero.

Anche il titolo scelto da il Corriere dello Sport per l'occasione sembra essere un titolo da film: "Un vecchio amico per cena". L'occhiello recita: "Dopo il primo ciclo (5 scudetti di fila) fu sostituito da Sarri che almeno vinse il tricolore. Nel 2024 gli fu preferito Thiago Motta: sappiamo tutti com'è andata a finire". Quindi nel sottotitolo si legge: "Allegri allo Stadium per scoprire l'effetto che fa: prima volta da ex contro la Juve che in assoluto non affronta da 12 anni esatti. Suo ultimo trofeo in bianconero nella notte del senza giacca al grido di 'dov'è Rocchi''". Si ripresenta da primo in classifica (al pari di Napoli e Roma) e con 4 vittorie di fila in Serie A.