Allegri, zero alibi. La Repubblica: "Il Milan con Leao può tornare primo"
Nonostante non avrà a disposizione giocatori di assoluto livello come Pulisic, Rabiot, Nkunku, Estupinan e Loftus-Cheek, che però verrà valutato nel corso della rifinitura di oggi, Massimiliano Allegri non vuole creare alibi attorno alla sua squadra. Il tecnico del Milan è convinto delle qualità della rosa, che questa sera dovrà superarsi per riuscire ad offrire una prestazione di livello, che a detta del toscano, comunque, arriverà nel momento in cui dovessero essere rispettate alcune linee guida fondamentali.
In merito alla sfida di questa sera contro la Fiorentina La Repubblica ha titolato "Il Milan con Leao può tornare primo", in solitaria, mandando un segnale forte non solo al campionato ma anche a tutte le altre rivali, particolarmente in forma ed agguerrite in questo inizio stagione.
