Altro guaio per Allegri. Il CorSport: "Pulisic: solo a novembre"

Altro guaio per Allegri. Il CorSport: "Pulisic: solo a novembre"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:12Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Periodo sfortunato sul fronte infortuni per il Milan. Dopo Rafael Leao ed Adrien Rabiot, è tempo di un altro pilastro della formazione titolare di Massimiliano Allegri, Christian Pulisic. Anche l'americano, proprio come il francese, ha riportato una lesione muscolare dal suo tempo con la Nazionale, anche se per fortuna di basso grado. Resta comunque un problema grave, che renderà il numero 11 indisponibile per un po' di tempo. 

In merito alle condizioni di Pulisic Il Corriere dello Sport ha ipotizzato dei relativi tempi di recupero titolando questa mattina in prima pagina "Solo a novembre", come anticipato anche dalla redazione di MilanNews.it che nella giornata di ieri ha parlato di tempi di recupero stimato almeno per le 3 settimane. 