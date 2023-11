Arriva la risposta rossonera, Tuttosport: "Reazione Milan. Theo su rigore affossa i viola"

Serviva ed è arrivata la risposta rossonera alle quattro partite senza vittoria in campionato. Il come non è un problema, troppe le assenze e il peso psicologico della sfida contro la Fiorentina per badare alla forma. L'importante è stata la risposta del gruppo. Per questo Tuttosport oggi titola così sulla sfida di San Siro: "Reazione Milan. Theo su rigore affossa i viola". Al Milan basta un tiro dal dischetto nel primo tempo e una prestazione difensiva a oltranza nel secondo: la Fiorentina spinge ma le uniche due palle gol sono respinte da un superbo Maignan.

I rossoneri ritrovano il terzo posto dopo la vittoria nel pomeriggio del Napoli e aspettano il big match tra Inter e Juventus con la certezza che a qualcuno si recupererà qualche punto. Questa in tanto la classifica aggiornata del campionato di Serie A:

Inter 31

Juventus 29

Milan 26*

Napoli 24*

Atalanta 20*

Fiorentina 20

Roma 18

Bologna 18

Monza 17

Lazio 17*

Torino 16

Frosinone 15

Genoa 14

Lecce 14

Salernitana 8*

Una partita in più *