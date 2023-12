Attacco e difesa sull'agenda rossonera, la Gazzetta: "Tutto su David, resiste Kiwior"

Il Milan andrà a caccia di rinforzi nel mercato di gennaio, queste non sono supposizioni ma è un dato di fatto. Con praticamente tutto il reparto difensivo ai box per un lungo periodo di tempo, i rossoneri dovranno necessariamente intervenire e portarsi a casa almeno un difensore centrale, se non due. Ragionamenti in corso anche su un nuovo attaccante: in estate è inevitabile ma le prestazioni scadenti di Luka Jovic potrebbero anticipare le operazioni nel corso della sessione invernale.

La Gazzetta dello Sport fa due nomi principalmente: "Nuovi gol, tutto su David. Difesa: resiste Kiwior". Questi rimangono gli obiettivi principali. L'attaccante canadese non andrebbe a intaccare troppo gli equilibri dello spogliatoio ma si dovrebbe trovare una quadra economica con il Lille: al momento difficile che i francesi accettino meno di 40 milioni. Per il centrale polacco si spera che l'Arsenal possa aprire al prestito: il fatto che conosca già la Serie A è un vantaggio non da poco. Il piano B potrebbe essere richiamare Gabbia dal Villarreal.