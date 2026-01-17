Camarda torna al Milan per curare la spalla? La situazione

vedi letture

Domani sera il Milan ospiterà il Lecce a San Siro e sarà certamente un'occasione per le due dirigenze per parlare di Francesco Camarda, alle prese con un infortunio alla spalla. Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere della Sera, non è escluso che possa interrompersi anzitempo il prestito, con il giovane attaccante che potrebbe tornare a Milanello a curarsi e poi, una volta risolto il suo problema fisico, mettersi a disposizione di Max Allegri per il finale di stagione (clicca qui per leggere l'anticipazione di ieri di Milannews.it).

Camarda, in Salento, si è trovato benissimo e fino ad oggi ha collezionato 19 presenze in Serie A, con 634 minuti giocati, e ha realizzato un gol e fornendo un assist oltre alle quattro reti in quattro partite con l’Under 21. Domenica sera, a seguito dell’infortunio alla spalla, non sarà a disposizione di Eusebio Di Francesco per la sfida in casa del Milan.