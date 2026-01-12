Che fatica a Firenze. Il CorSera: "Milan, il vizio della rimonta col brivido"

Dopo un primo tempo incoraggiante e positivo il Milan non doveva fare altro che rientrare nella ripresa con lo stesso atteggiamento per ammazzare la partita e portare a casa i 3 punti. Invece come spesso è capitato in questa stagione la formazione rossonera si è adagiata sugli allori svegliandosi solo una volta andata in svantaggio.

Alla fine da Firenze il Milan è tornato con un punto, ma quanta fatica! In merito alla prestazione del Diavolo in terra toscana Il Corriere della Sera ha titolato "Milan, il vizio della rimonta col brivido", visto che non è la prima volta che in stagione succede, dopo la trasferta di Torino e la partita in casa contro il Genoa, giusto per fare un esempio.